На Сумщине 264 новых случая коронавируса На утро 29 октября в Сумской области подтверждено 11238 случаев заболевания COVID-19.

За среду подтвердились 264 новых случая. Выздоровело 55 человек, - всего 3467. Умерло 4 человека, - всего 175. Лечатся 7596.

В Украине 7342 новых случая. Выздоровело 2990 человек, - всего 161 632. Умерло 113 человек, - всего 6868. Лечатся 211 917.