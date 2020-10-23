У 2019 році керівництво одного з підприємств, що здійснює виробництво молочної продукції на Охтирщині не допустило інспекторів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області до проведення позапланового державного контролю у сфері безпечності харчових продуктів, мотивуючи це відсутністю уповноваженої особи та уніфікованого акту перевірки.

За даним фактом інспекторами, що здійснювали захід державного контролю був складений протокол про порушення законодавства про харчові продукти та корми.

Тому, на підставі протоколу, Головним державним ветеринарним інспектором в Сумській області винесено постанову № 41 про застосування до оператора ринку штрафу в розмірі 41730 грн.

Не погодившись із даною постановою підприємство звернулося до Сумського окружного адміністративного суду з позовом про скасування постанови про накладення штрафу.

Розгляд справи тривав майже рік. За результатами численних судових засідань, відділом правового забезпечення доведено правомірність застосованих штрафних санкцій до оператора ринку за відмову в допуску інспекторів до здійснення державного контролю з підстав не передбачених законом. Як результат, рішенням Сумського окружного адміністративного суду оператору ринку відмовлено в задоволенні позовних вимог, а постанова про застосування штрафних санкцій визнана законною.

На даний час вживаються заходи для стягнення застосованих штрафних санкцій через органи державної виконавчої служби.

Акцентуємо також увагу операторів ринку на тому, що переховуючись від перевірки та залишаючи свою потужність без уповноваженої особи, оператор позбавляє себе права на захист своїх інтересів під час проведення перевірки, оскільки перевірка у сфері безпечності харчових продуктів може бути проведена за відсутності оператора ринку чи його уповноваженої особи.

Згідно ч. 6 ст. 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено виключний перелік норм, що застосовується центральним органом виконавчої влади та його територіальними органами, що реалізують державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, серед яких відсутня ч. 11 статті 4 зазначеного закону, яка передбачає обов’язкову присутність під час перевірки суб’єкта господарювання або його повноважної особи. Відповідна правова позиція викладена в листі Мінекономрозвитку № 3632-01/3285-09 від 31.07.2018.

Разом з тим, відповідно до статті 11 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», державні інспектори мають право безперешкодного доступу без попередження до потужностей під час їх роботи. Згідно статті 20 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» саме на оператора ринку покладено обов’язок забезпечувати безперешкодний доступ державних інспекторів, які здійснюють державний контроль, до своєї потужності.

Відповідно до правової позиції Верховного суду в постанові від 15.01.2020 по справі №818/1617/16 Суд дійшов висновку, що у разі дотримання посадовими особами порядку здійснення державного контролю, допуск до проведення перевірки є обов`язком оператора ринку. У разі, якщо оператор ринку, достеменно знаючи про наміри контролюючого органу щодо здійснення перевірки об`єкта, залишив зазначений об’єкт без уповноваженого представника, зазначене свідчить про свідоме ухилення суб`єкта господарювання від обов`язку бути присутнім під час проведення перевірки. Аналогічної правової позиції Верховний суд дійшов в постанові від 26.05.2020 по справі №460/1033/19.

Головне управління звертає увагу операторів ринку, що на сьогодні згідно чинного законодавства, за відмову в допуску посадової особи органів Держпродспоживслужби до здійснення державного контролю або інше перешкоджання її законній діяльності – передбачено накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі 50000 грн., на фізичних осіб - підприємців 35000 грн.