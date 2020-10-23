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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:081249

На Сумщине 11238 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 29 октября в Сумской области 11238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 264 человек (Сумы - 188, Шостка - 3, Конотоп - 1, Ромны - 6, Ахтырка - 14, Глухов – 3, Глуховский р-н - 2, Кролевецкий р-н – 10, Ахтырский р-н - 2, Роменский р-н – 2, Сумский р-н – 29, Тростянецкий р-н – 3, Ямпольский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 175 летальных случаев, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумы - 1, Конотоп - 1, Глухов – 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3467 человек, из них за минувшие сутки - 55 (Сумы - 43, Шостка - 1, Сумской р-н - 11).

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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