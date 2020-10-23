На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве отца По ходатайству Конотопской местной прокуратуры решением суда 33-летнему подозреваемому в убийстве отца избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

По данным следствия, инцидент произошел 20 октября 2020 года в с. Поповка Конотопского района. В частном доме за ужином между отцом и сыном возник спор, во время которого разъяренный сын набросился на отца с кулаками. Чтобы защитить себя, тот даже одел шлем на голову. Однако это не остановило молодого человека, он схватил молоток и нанес ним около 7 ударов по голове потерпевшего. От полученных травм 67-летний мужчина скончался на следующий день.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.