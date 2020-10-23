Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти В том числе победителей местных выборов.

Конституционный Суд Украины лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции доступа в государственные реестры, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.

«Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата», - отметил Глава НАПК сумчанин Александр Новиков.