Сумчане просят восстановить пруд с лебедями в городском парке На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Восстановление "Пруда с лебедями"».

«Предлагаю, чтобы Департамент защиты окружающей среды города Сумы выделили средства на восстановление «Пруда с лебедями» в парке имени Кожедуба, возле стадиона «Юбилейный» и ремонт моста над вышеупомянутым прудом. Нужно очистить дно и поверхность пруда от мусора, очистить дно от ила, уменьшить количество камышей. По мосту, переварить все внешние соединения, а также перекрасить его», - пишет автор петиции Кривонос Юрий Игоревич.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 5 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.