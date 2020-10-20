В Конотопе не разминулись «Таврия» и велосипедист Конотопская полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором травмирован велосипедист.

Происшествие произошло 28 октября, около 17.00, на улице Богдана Хмельницкого в Конотопе, неподалеку выезда из города.

Как предварительно выяснили правоохранители, 41-летний водитель легковушки, двигаясь по главной дороге в направлении города, допустил наезд на 64-летнего велосипедиста, который в этот момент выехал из бокового переулка на проезжую часть.

В результате столкновения велосипедиста с телесными повреждениями доставили в Конотопскую ЦРБ для оказания медицинской помощи. Оба транспортных средства помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции.

Сейчас причины и обстоятельства этого происшествия устанавливаются, и решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть максимально внимательными и дисциплинированными на дороге, безусловно соблюдать Правила дорожного движения, и ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Помните: ответственность спасает жизнь, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.