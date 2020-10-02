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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42426

В Сумах на Театральной площади стало меньше зелени

После ремонта Театральной площади на ней стало меньше газонов.

Это видно по фотоколлажу, выложенном в группе «• Мої Суми • My Sumy •» в Фейсбуке, на котором видно, что исчезла центральная клумба на аллее к театру и не только…

Общество Театральная площадь

По тематике

В Сумской мэрии объяснили протекание фонтана диверсией
16.10.2020 13:41

В Сумской мэрии объяснили протекание фонтана диверсией

Начальник управления капитального строительства Виталий Шилов объяснил причину протекания нового фонтана на Театральной площади....

В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)
15.10.2020 15:26

В Сумах новый фонтан начал протекать (видео)

Официально открытые 4 дня назад фонтаны на Театральной площади уже немножко испортились....

В Сумской мэрии считают, что завершили реконструкцию Театральной площади
11.10.2020 23:07

В Сумской мэрии считают, что завершили реконструкцию Театральной площади

На сайте мэрии появилось сообщение о том, что «в Сумах завершили один из самых масштабных проектов 2020 года - реконструкцию...

За день до открытия Театральной площади оказалось, что ее реконструируют без разрешения
10.10.2020 10:19

За день до открытия Театральной площади оказалось, что ее реконструируют без разрешения

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный архитектор Сумской области Владимир Быков....

Мэр Сум перенес открытие обновленной Театральной площади
02.10.2020 16:42

Мэр Сум перенес открытие обновленной Театральной площади

Еще вчера Александр Лысенко говорил о 9 октября, а сегодня уже дата изменилась....

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23.10.2020 13:31
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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