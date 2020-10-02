В Сумах на Театральной площади стало меньше зелени

Это видно по фотоколлажу, выложенном в группе «• Мої Суми • My Sumy •» в Фейсбуке, на котором видно, что исчезла центральная клумба на аллее к театру и не только…
Начальник управления капитального строительства Виталий Шилов объяснил причину протекания нового фонтана на Театральной площади....
Официально открытые 4 дня назад фонтаны на Театральной площади уже немножко испортились....
На сайте мэрии появилось сообщение о том, что «в Сумах завершили один из самых масштабных проектов 2020 года - реконструкцию...
Об этом написал на своей странице в Фейсбуке главный архитектор Сумской области Владимир Быков....
Еще вчера Александр Лысенко говорил о 9 октября, а сегодня уже дата изменилась....