В Сумах на Театральной площади стало меньше зелени После ремонта Театральной площади на ней стало меньше газонов.

Это видно по фотоколлажу, выложенном в группе «• Мої Суми • My Sumy •» в Фейсбуке, на котором видно, что исчезла центральная клумба на аллее к театру и не только…