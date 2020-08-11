Сумчане голосуют за создание единого дизайн кода для всей наружной рекламы

«Некоторые улицы нашего города переполнены рекламными баннерами, поэтому я предлагаю создать свод правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, удобной и безопасной городской среды. Это касается вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации. Уменьшение количества рекламы будет иметь хорошее влияние на внешний облик города. Фото в качестве примера того, что предложено», - пишет автор петиции Ващенко Станислав Николаевич.
По состоянию на 29 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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