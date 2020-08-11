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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:3990

Сумчане голосуют за создание единого дизайн кода для всей наружной рекламы

Такая петиция зарегистрирована в единой системе местных петиций.

«Некоторые улицы нашего города переполнены рекламными баннерами, поэтому я предлагаю создать свод правил и рекомендаций по проектированию стилистически единой, удобной и безопасной городской среды. Это касается вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации. Уменьшение количества рекламы будет иметь хорошее влияние на внешний облик города. Фото в качестве примера того, что предложено», - пишет автор петиции Ващенко Станислав Николаевич.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 3 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.

Общество Наружная реклама Петиция

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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