Сумчанам придется ездить на Киев только через Пирятин Дорогу Киев - Сумы - Юнаковка закрыли из-за ремонта путепровода в Прилуках.

Из Сум в Киев теперь дорога будет занимать на час больше. Возле Прилук с 27 октября перекрыли дорогу Киев - Сумы - Юнаковка. Там уже началась реконструкция путепровода над железной дорогой.

Завершение ремонтных работ планируется в течение года, пишет СТС.

«Стоимость реконструкции - 163 млн. 500 тысяч гривен. По проекту продолжительность реконструкции составит 12 месяцев. Полностью будет разбираться сама конструкция моста, а затем будут устанавливаться новые пролетные строения. Путепровод находится над железнодорожными путями, поэтому нужно будет согласовывать нашу работу с работой железной дороги», - сообщили в Службе автомобильных дорог в Черниговской области.