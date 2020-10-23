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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:2075

Сумчанам придется ездить на Киев только через Пирятин

Дорогу Киев - Сумы - Юнаковка закрыли из-за ремонта путепровода в Прилуках.

Из Сум в Киев теперь дорога будет занимать на час больше. Возле Прилук с 27 октября перекрыли дорогу Киев - Сумы - Юнаковка. Там уже началась реконструкция путепровода над железной дорогой.

Завершение ремонтных работ планируется в течение года, пишет СТС.

«Стоимость реконструкции - 163 млн. 500 тысяч гривен. По проекту продолжительность реконструкции составит 12 месяцев. Полностью будет разбираться сама конструкция моста, а затем будут устанавливаться новые пролетные строения. Путепровод находится над железнодорожными путями, поэтому нужно будет согласовывать нашу работу с работой железной дороги», - сообщили в Службе автомобильных дорог в Черниговской области.

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