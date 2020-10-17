В Сумах пожарные 4 часа тушили возгорание трехэтажного неэксплуатируемого здания 28 октября в 20:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания на ул. Привокзальной в Сумах.

Звонила случайная прохожая, которая увидела охваченную огнем кровлю. На тушение направили дежурный караул 3-й государственной пожарно-спасательной части и отделение дежурного караула 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что пламя распространилось на значительную площадь кровли трехэтажного здания, которое уже долгое время не эксплуатируется. Усложняло ситуацию то, что горение происходило на значительной высоте, а порывами ветра огонь быстро распространялся.

На место пожара дополнительно привлекли отделения дежурного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части. Укрощение возгорания требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны направляли для дозаправки от пожарного гидранта, который находился в 1 км от очага горения.

В 21:54 спасателям удалось локализовать возгорание на площади около 150 кв. м. и предотвратить его дальнейшее распространение на все здание и предотвратить опасность от расположенного рядом другого неэксплуатируемого здания. Чтобы полностью укротить пожар пришлось разбирать обгоревшие конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 00:53, использовав почти 39 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 13 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.