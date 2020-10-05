Сумчане недовольны состоянием маршруток (петиция) На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Проведение технического и косметического ремонта маршрутного такси».

«Маршрутки немедленно нужно ремонтировать или вообще заменить на новые из-за их катастрофического состояния. Отпадающих колеса, двери, сиденья и глушители, частый перегрев моторов и люки, из которых капает во время дождя. И это малый перечень проблем, которые требуют решения. Поэтому правильным провести полное техобслуживание абсолютно всех маршрутных такси, а также проведение их косметического ремонта», - пишет автор петиции Маринененко Игорь Сергеевич.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.