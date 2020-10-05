Сумчане недовольны состоянием маршруток (петиция)

«Маршрутки немедленно нужно ремонтировать или вообще заменить на новые из-за их катастрофического состояния. Отпадающих колеса, двери, сиденья и глушители, частый перегрев моторов и люки, из которых капает во время дождя. И это малый перечень проблем, которые требуют решения. Поэтому правильным провести полное техобслуживание абсолютно всех маршрутных такси, а также проведение их косметического ремонта», - пишет автор петиции Маринененко Игорь Сергеевич.
По состоянию на 29 октября петицию подписали 4 человека из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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