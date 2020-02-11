СумГУ представлен сразу в трех отраслевых рейтингах от Times Higher Education

Сумской государственный университет значительно улучшил свои позиции и в этом году и впервые представлен в рейтинге в трех отраслях одновременно: «Бизнес и Экономика» (рейтинговая группа 401-500), «Инженерия» (501-600), «Физика» (1001+).
В отрасли «Инженерия» СумГУ разделил первое место в Украине вместе со «Львовской политехникой» среди восьми украинских высших учебных заведений, которые представлены в рейтинге. В отрасли «Бизнес и Экономика» занимает второе место после «Львовской политехники» (представлено 5 ЗВО Украины). А в отрасли «Физические науки» ранжирован на позиции 1001+ вместе с семью отечественными университетами.
В прошлом году СумГУ был представлен в рейтинге ТНЕ лучших исследовательских университетов мира в области инженерии и технологий на позиции 801+.
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