Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41322

СумГУ представлен сразу в трех отраслевых рейтингах от Times Higher Education

28 октября одно из самых значимых мировых рейтинговых агентств, а именно Times Higher Education, опубликовала результаты отраслевых рейтингов.

Сумской государственный университет значительно улучшил свои позиции и в этом году и впервые представлен в рейтинге в трех отраслях одновременно: «Бизнес и Экономика» (рейтинговая группа 401-500), «Инженерия» (501-600), «Физика» (1001+).

В отрасли «Инженерия» СумГУ разделил первое место в Украине вместе со «Львовской политехникой» среди восьми украинских высших учебных заведений, которые представлены в рейтинге. В отрасли «Бизнес и Экономика» занимает второе место после «Львовской политехники» (представлено 5 ЗВО Украины). А в отрасли «Физические науки» ранжирован на позиции 1001+ вместе с семью отечественными университетами.

В прошлом году СумГУ был представлен в рейтинге ТНЕ лучших исследовательских университетов мира в области инженерии и технологий на позиции 801+.

Общество СумГУ

По тематике

16.10.2020 15:00

Сумской вуз стал лучшим по уровню научной подготовки студентов

СумГУ занял первое место среди более 200 отечественных высших учебных заведений по количеству призовых мест по результатам Всеукраинского конкурса студенческих...

Сумской вуз - в топ-10 вузов Украины для ІТ-отрасли
08.10.2020 13:09

Сумской вуз - в топ-10 вузов Украины для ІТ-отрасли

Портал DOU.UA обнародовал новый рейтинг вузов для IТ-отрасли, построенный на результатах вступительной кампании 2020 года....

Сумской вуз вошел в список лучших в мире
22.05.2020 10:45

Сумской вуз вошел в список лучших в мире

Шесть украинских вузов вошли в список лучших в мире....

В СумГУ психологи готовят сумских школьников к ВНО
16.05.2020 08:42

В СумГУ психологи готовят сумских школьников к ВНО

В СумГУ проходят вебинары-тренинги в рамках первого в Украине проекта психологической подготовки к ВНО....

Сумской вуз в топ-1000 университетов мира
11.02.2020 08:02

Сумской вуз в топ-1000 университетов мира

В рейтинг лучших вузов мира попали и украинские университеты....

Новости

На Сумщине 11238 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:08
«Газ для людей» от ПриватБанка и «Нафтогаз Украины»
Вчера 10:02
В Сумах намечается второй тур выборов мэра
27.10.2020 10:31
В Сумах появятся таблички с QR-кодами по 4,5 тыс. грн за штуку
Сегодня 16:54
Буринська міська ТВК повторно підраховує голоси на деяких дільницях
Сегодня 16:41
Сумчане просят установить снесенную год назад остановку
Сегодня 16:21
В Сумах на Театральной площади стало меньше зелени
Сегодня 15:42
ФК «Альянс» снова сыграет в Ахтырке
Сегодня 15:09
У Лебединському художньому музеї запрацювала реставраційна майстерня
Сегодня 14:40
Сумской футзалист дебютировал в составе юношеской сборной Украины
Сегодня 14:08
В Сумах пересчитывают голоса на одном из избирательных участков
Сегодня 13:58
Сумчане просят увеличить количество маршруток № 2
Сегодня 13:22
view counter

Статьи

Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
Сегодня 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
Вчера 18:43
Новая мама на 7 дней
Вчера 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
Вчера 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.