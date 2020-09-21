Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:21133

Нарушителя в рясе задержали сумские пограничники

Необычного нарушителя, который пытался пересечь российско-украинскую границу, задержали пограничники на Сумщине.

Информацию о движении неизвестного в сторону государственной границы в Глуховском районе пограничники получили от местного жителя. Группа реагирования, которая немедленно выбыла на указанное направление, обнаружила и задержала нарушителя. Им оказался 45-летний гражданин Болгарии, священнослужитель.

Во время проверки пограничники установили, что он попал в Украину еще в конце августа в установленном порядке - через один из пунктов пропуска на границе с Молдовой. Однако впоследствии, как пояснил сам путешествующий, из-за отсутствия российской визы решил незаконно пересечь границу с территории Украины в Россию вне установленных пунктов пропуска. Также священнослужитель рассказал, что якобы направлялся в российскую столицу для дальнейшей службы в Храме Святого Николая.

Сейчас за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины решением суда иностранец привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 204 КУоАП в виде штрафа в размере 3400 грн. Кроме этого, в отношении нарушителя принято решение о запрете въезда на территорию Украины сроком на 3 года.

Право Пограничники

По тематике

На Сумщине задержали жителя приграничья, который пешком шел в Россию
23.10.2020 12:34

На Сумщине задержали жителя приграничья, который пешком шел в Россию

22 октября неподалеку от госграницы в районе населенного пункта Шалыгино, что в Глуховском районе, пограничный наряд задержал нашего соотечественника....

Сумские пограничники задержали волынянина, который находился в розыске
22.10.2020 12:50

Сумские пограничники задержали волынянина, который находился в розыске

Гражданина Украины, который находился в розыске, задержали пограничники Сумского отряда недалеко от границы с Россией....

Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске
20.10.2020 12:14

Сумские пограничники задержали немца, который находился в розыске

Этой ночью в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали 21-летнего мужчину, который находился в международном розыске....

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ
05.10.2020 17:52

На Сумщине пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно попасть в РФ

4 октября реализуя заранее полученную сотрудниками оперативно-розыскных подразделений информацию о возможной противоправной деятельности, пограничники задержали гражданина Украины, который намеревался незаконно...

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники
21.09.2020 08:03

Разыскиваемого Интерполом молдованина задержали сумские пограничники

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2013 года находится в международном розыске....

Новости

На Сумщине 11238 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:08
«Газ для людей» от ПриватБанка и «Нафтогаз Украины»
Вчера 10:02
В Сумах намечается второй тур выборов мэра
27.10.2020 10:31
Нарушителя в рясе задержали сумские пограничники
Сегодня 11:21
Сумчанам придется ездить на Киев только через Пирятин
Сегодня 11:20
В Сумах пожарные 4 часа тушили возгорание трехэтажного неэксплуатируемого здания
Сегодня 11:06
Сумчане голосуют за создание единого дизайн кода для всей наружной рекламы
Сегодня 10:39
В Конотопе не разминулись «Таврия» и велосипедист
Сегодня 10:05
Сумчане просят восстановить пруд с лебедями в городском парке
Сегодня 10:02
Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти
Сегодня 09:38
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве отца
Сегодня 09:24
На Сумщині оштрафували молокозавод на 40 тис. грн
Сегодня 08:49
view counter

Статьи

Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
Сегодня 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
Вчера 18:43
Новая мама на 7 дней
Вчера 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
Вчера 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Олена Мельник: «НАШ КРАЙ» зменшить тарифи на опалення в Сумах на 20 відсотків
23.10.2020 13:31
Служба зайнятості Сумщини: позбуваємось конвертів
23.10.2020 12:55
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.