Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області було здійснено перевірку товариства з обмеженою відповідальністю «Еко» за адресою м. Шостка, вул. Привокзальна, 19 на предмет додержання законодавства у сфері безпечності харчових продуктів.

Під час перевірки було виявлено ряд порушень гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами, які створювали загрозу для здоров’я споживачів харчових продуктів відповідного торгівельного закладу, а саме харчові продукти в даному магазині зберігались та реалізовувались з грубими порушеннями гігієнічних вимог, що несло загрозу серйозних харчових отруєнь.

За результатами перевірки інспекторами був складений акт та виданий припис оператору ринку, а також складений протокол про виявлені порушення гігієнічних вимог, який був переданий на розгляд Головному державному ветеринарному інспектору. З урахуванням тяжкості виявлених порушень було винесено постанову про накладення на ТОВ «Еко» штрафу у розмірі 41730 гривень.

Не погодившись з даною постановою суб’єкт господарювання оскаржив її до Окружного адміністративного суду м. Києва. В обґрунтування позовних вимог суб’єкт господарювання послався на порушення Головним управлінням під час перевірки та застосування штрафних санкцій вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

Рішенням окружного адміністративного суду від 30.06.2020 по справі № 640/17542/19 в задоволенні позовних вимог було відмовлено. Не погодившись з зазначеним рішенням суду ТОВ «ЕКО» оскаржило його до шостого апеляційного адміністративного суду.

За результатами розгляду даної справи в апеляційному порядку, відділом правового забезпечення було доведена правомірність проведеної перевірки та застосованих штрафних санкцій у зв’язку з чим постановою апеляційного суду від 16.10.2020 було відмовлено в задоволенні вимог ТОВ «ЕКО». Враховуючи набрання судовими рішеннями законної сили, матеріали щодо стягнення застосованого штрафу направлені до органів державної виконавчої служби та ініційовано накладення арешту на грошові кошти та майно суб’єкта господарювання.

Слід зазначити, що порушення харчового законодавства у відповідній мережі на території області набули системного характеру, лише з початку року Головне управління винесло 8 постанов про застосування штрафних санкцій в розмірі 432 тис. грн. щодо відповідного оператора ринку. По факту реалізації в мережі фальсифікованого масла також були направлені матеріали до правоохоронних органів.

Враховуючи зазначене, Головне управління закликає споживачів бути уважними та обережними в магазинах і закладах громадського харчування під час придбання харчових продуктів, звертати особливу увагу на умови їх зберігання та дотримання термінів придатності при їх реалізації. Про виявлені факти порушень умов зберігання та обігу харчових продуктів, реалізацію сумнівної продукції споживачі мають право повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області шляхом подання заяви на підставі якої може бути проведена позапланова перевірка відповідного закладу, пише сайт відомства.