Сумчане просят увеличить количество маршруток № 2

«Прошу увеличить количество маршрутного такси по маршруту №2 (Прокофьева-Ковпака). В связи с карантинными ограничениями, и сложностью передвижения по городу за данным маршрутом», - пишет автор петиции Жук Богдан Николаевич.
По состоянию на 29 октября петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 43 дня.
Подписать петицию можно здесь.
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт остановки общественного транспорта на ул. Харьковской»....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Проведение технического и косметического ремонта маршрутного такси»....
Такая петиция зарегистрирована в единой системе местных петиций....
Если перевозчики не будут придерживаться санитарных норм....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Изменить название улицы Генерала Чибисова на Александра Бойко»....