Сумчане просят увеличить количество маршруток № 2 На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Увеличение количества маршрутного транспортного средства по маршруту №2».

«Прошу увеличить количество маршрутного такси по маршруту №2 (Прокофьева-Ковпака). В связи с карантинными ограничениями, и сложностью передвижения по городу за данным маршрутом», - пишет автор петиции Жук Богдан Николаевич.

По состоянию на 29 октября петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 43 дня.

Подписать петицию можно здесь.