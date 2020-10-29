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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:06374

В Ахтырке пожарные оперативно ликвидировали возгорание электрощитовой

28 октября в 21:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании электрощитовой в девятиэтажном жилом доме на ул. Николая Хвилевого в г. Ахтырка.

На тушение направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что пожар произошел на четвертом этаже. Плавление кабелей начало распространяться на верхний этаж. С помощью огнетушителя в 22:05 возгорание электрощитовой ликвидировали.

Чтобы дым быстрее вышел из здания, пожарные открыли окна на лестничных клетках и проверили, необходима ли помощь жителям подъезда. Угрозы для людей не было.

Всего на место пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар

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