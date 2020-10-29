В Ахтырке пожарные оперативно ликвидировали возгорание электрощитовой

На тушение направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытии на место вызова было установлено, что пожар произошел на четвертом этаже. Плавление кабелей начало распространяться на верхний этаж. С помощью огнетушителя в 22:05 возгорание электрощитовой ликвидировали.
Чтобы дым быстрее вышел из здания, пожарные открыли окна на лестничных клетках и проверили, необходима ли помощь жителям подъезда. Угрозы для людей не было.
Всего на место пожара привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
28 октября в 20:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре неэксплуатируемого здания на ул. Привокзальной в Сумах....
25 октября в 9:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в двухэтажном четырехквартирном доме в с. Биланы Белопольского...
21 октября в 17:54 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании гаража по ул. Соборная в г. Конотоп....
18 октября в 17:17 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани на территории одного из дачных кооперативов...
19 октября в 6:32 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании бани по ул. Первомайская в с. Могрица...