В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео) 28 октября в 18:08 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ-2107 по ул. Сумская в г. Ахтырка.

К месту происшествия выезжало отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части. Пожар обнаружил владелец транспортного средства и сразу сообщил пожарным. Через 3 минуты спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент горение происходило под капотом легковушки. В 18:14 пожар был локализован, в 18:17 - ликвидирован. В результате пожара повреждены капот, моторный отсек и панель приборов. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети транспортного средства.