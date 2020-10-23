В Ахтырке пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)

К месту происшествия выезжало отделение дежурного караула 6-й государственной пожарно-спасательной части.
Пожар обнаружил владелец транспортного средства и сразу сообщил пожарным. Через 3 минуты спасатели прибыли на место происшествия. В этот момент горение происходило под капотом легковушки. В 18:14 пожар был локализован, в 18:17 - ликвидирован.
В результате пожара повреждены капот, моторный отсек и панель приборов.
Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети транспортного средства.