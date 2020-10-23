В Сумах пересчитывают голоса на одном из избирательных участков В Сумах утром 29 октября продолжается пересчет голосов с одного из участков Ковпаковского района.

Поэтому избирательная комиссия не может объявить официальные результаты выборов, пишет Суспільне.

Тем временем в Сумской городской ТИК начали пересчет голосов за депутатов областной и районный совет.

Как сообщила заместитель председателя городской ТИК Лариса Симоненко, причиной стало «некорректное внесение в бюллетени числовых данных». Речь идет о бюллетенях на участке 590986, которая работала на улице Тополянская.

По информации Государственного реестра избирателей, по состоянию на 30 сентября на этом участке было зарегистрировано 2251 избиратель.