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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:58451

В Сумах пересчитывают голоса на одном из избирательных участков

В Сумах утром 29 октября продолжается пересчет голосов с одного из участков Ковпаковского района.

Поэтому избирательная комиссия не может объявить официальные результаты выборов, пишет Суспільне.

Тем временем в Сумской городской ТИК начали пересчет голосов за депутатов областной и районный совет.

Как сообщила заместитель председателя городской ТИК Лариса Симоненко, причиной стало «некорректное внесение в бюллетени числовых данных». Речь идет о бюллетенях на участке 590986, которая работала на улице Тополянская.

По информации Государственного реестра избирателей, по состоянию на 30 сентября на этом участке было зарегистрировано 2251 избиратель.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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