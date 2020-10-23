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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41155

Буринська міська ТВК повторно підраховує голоси на деяких дільницях

До спостерігача ОПОРИ звернувся кандидат на посаду міського голови Бурині із повідомленням про можливі фальсифікації результатів голосування. За його словами, його колега кандидат у депутати місцевої ради подав заяву в ТВК та до правоохоронних органів.

Кандидат на посаду міського голови Бурині від партії «Слуга народу» Іван Рябоконь повідомив ОПОРІ про ймовірні фальсифікації результатів голосування на Буринській міській ТВК. За словами кандидата, члени їх команди виявили розбіжності між результатами, закріпленими в протоколах підрахунку голосів, які вони отримали від ДВК, та тими результатами голосування, які оголошувались під час передачі протоколів до Буринської ТВК. Як заявляє Іван Рябоконь, «У протоколах є чіткі виправлення, наприклад по виборчій дільниці 590060 на користь виборчого списку ПП «ВО «Батьківщина» та кандидатів Любов Сударєву та Наталію Ільченко. Поряд з прізвищами цих кандидатів відображені інші цифри, ніж в протоколах, виданих нам дільничною виборчою комісією на виборчій дільниці».

З цього приводу кандидат в депутати Буринської міської ради від партії «Слуга народу» Роман Шестак подав заяву до Буринської ТВК. Крім того, кандидати звернулись із заявою про правопорушення до правоохоронних органів.

Очільниця Буринської міської ТВК Зоя Криводід у розмові зі спостерігачем ОПОРИ 28 жовтня послалась на зайнятість і коментувати ситуацію відмовилась.

Вже 29 жовтня голова ТВК вказала, що комісія прийняла рішення про повторний підрахунок голосів. Вона пояснила: «Будемо викликати дільничні комісії. У них розфасовані бюлетені по конвертах. Вони будуть із мішків діставати ці конверти при нас і перераховути».

Нагадаємо, що відповідно до частини 9 статті 254 Виборчого кодексу України, за наявності заяв або скарг, підтверджених відповідно оформленими актами, складеними кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, уповноваженими особами організацій партій, офіційними спостерігачами, виборцями, про порушення вимог цього Кодексу під час проведення голосування та/або підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, що ставлять під сумнів результати підрахунку голосів виборців на цій виборчій дільниці, територіальна виборча комісія може прийняти рішення про проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.

 
 
 
 
 
 
 
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