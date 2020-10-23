В Сумах появятся таблички с QR-кодами по 4,5 тыс. грн за штуку «Агенция промоции «Сумы» Сумского городского совета провела закупку табличек с QR-кодами на 143 тыс. грн.

На эту сумму Агенция приобретет 32 таблички с QR-кодами со ссылками на различные локации в городе Сумы, которые исполнитель должен изготовить и установить, пишет Громадський моніторинг. Таким образом одна табличка стоит почти 4,5 тыс. грн.

Табличка должна быть изготовлена из алюминиевого композита толщиной 5 мм, размером 594х420 мм (А2) сверху наносится один слой краски - как основная печать, и точечно 20 слоев под шрифт Брайля.

На табличке будет название объекта (на 2-х языках: украинский и английский), описание (на 2-х языках) QR-код, который ведет на соответствующую страницу на сайте (где информация о объекте представлена на 3 языках: украинский, русский и английский) на сайте также представлены 3-5 фотографий и аудио-гид (на 3 языках: украинский, русский и английский).

Поставлять и устанавливать данные таблички будет ФЛП «ДЬОМШИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ», который живет в городе Харьков.