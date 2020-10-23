Сумські рятувальники закликають обігрівати житло безпечно

Адже для обігріву власних помешкань громадяни використовують електрообігрівачі або ж пічне опалення. Проте варто пам’ятати, що застосування несертифікованих, саморобних або ж пошкоджених виробів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення може стати причиною пожежі. Такі дії призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найстрашніше — до травмування та загибелі людей.
З огляду на це та в зв’язку із зниженням температурних показників в цілому по території області рятувальники вкотре застерігають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, а саме:
- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та пічного опалення;
- використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;
- не паліть у ліжку;
- слідкуйте за станом та справністю електромережі;
- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Шановні громадяни! Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.
Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області