Сумські рятувальники закликають обігрівати житло безпечно Виникнення пожеж у приватних будинках є однією із найчастіших небезпек в осінній період.

Адже для обігріву власних помешкань громадяни використовують електрообігрівачі або ж пічне опалення. Проте варто пам’ятати, що застосування несертифікованих, саморобних або ж пошкоджених виробів, а також порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення може стати причиною пожежі. Такі дії призводять не лише до значних матеріальних збитків, але й, що найстрашніше — до травмування та загибелі людей.

З огляду на це та в зв’язку із зниженням температурних показників в цілому по території області рятувальники вкотре застерігають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань, а саме:

- дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та пічного опалення;

- використовуйте для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі;

- не паліть у ліжку;

- слідкуйте за станом та справністю електромережі;

- у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

- намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Шановні громадяни! Пам’ятайте: лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області