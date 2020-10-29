Ночью в Ромнах пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео) Сегодня, 29 октября, в 00:19, в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Москвич-412» на ул. Засульская в г. Ромны.

Звонил местный житель, который увидел огонь в салоне соседского авто, припаркованного на улице. На тушение направили дежурный караул 14-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова было установлено, что хозяину вместе с соседом ведрами с водой удалось локализовать возгорание, которое уже перекинулось на моторный отсек и предотвратить его дальнейшее распространение. В 00:45 пожарные окончательно ликвидировали пожар.

Огнем повреждено панель приборов и моторный отсек авто.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания - короткое замыкание электросети авто.