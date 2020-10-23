На Сумщине 270 новых случаев коронавируса: 11 летальных

За четверг подтвердились 270 новых случаев. Выздоровел 381 человек, - всего 3848. Умерло 11 человек, - всего 186. Лечатся 7474.
В Украине 8312 новых случаев, - всего 378 729. Выздоровело 3394 человека, - всего 155 026. Умерло 173 человека, - всего 7041. Лечатся 216 662.
По состоянию на 30 октября в Сумской области 11508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 29 октября в Сумской области 11238 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 28 октября в Сумской области 10974 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 28 октября в Сумской области подтверждено 10974 случая заболевания COVID-19....
По состоянию на 27 октября в Сумской области 10810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.... 1