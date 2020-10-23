На Сумщине 270 новых случаев коронавируса: 11 летальных На утро 30 октября в Сумской области подтверждено 11508 случаев заболевания COVID-19.

За четверг подтвердились 270 новых случаев. Выздоровел 381 человек, - всего 3848. Умерло 11 человек, - всего 186. Лечатся 7474.

В Украине 8312 новых случаев, - всего 378 729. Выздоровело 3394 человека, - всего 155 026. Умерло 173 человека, - всего 7041. Лечатся 216 662.