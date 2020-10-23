На Сумщине взяли под стражу двух полицейских, пойманных на взятке По ходатайству прокуратуры двух полицейских из взяли под стражу и отстранили от занимаемых должностей.

По ходатайству Сумской областной прокуратуры решением суда 29 октября заместителю начальника и начальнику уголовного розыска одного из отделений полиции области, которые подозреваются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 110 тыс. грн (ч. 3 ст. 368 УК Украины). В то же время подозреваемых отстранили от занимаемых должностей.

По данным следствия, правоохранители требовали денежные средства от предпринимателя, который занимался лесозаготовкой и реализацией древесины за несоздание препятствий в хозяйственной деятельности. Всего сотрудники полиции преследовали цель получить от предпринимателя денежные средства в сумме около 60 тыс. грн. 27 октября оба полицейских были задержаны после получения части неправомерной выгоды в размере 17,5 тыс. грн.

Противоправную деятельность полицейских прекращено следователями территориального управления ГБР, расположенного в г. Полтава, по материалам управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.