Как выглядит новый детсад в 12-м микрорайоне прямо сейчас 29 октября стройку детсада в 12-м микрорайоне Сум посетили высокие гости.

Мэр Сум Александр Лысенко и губернатор Сумщины Роман Грищенко т депутат Игорь Васильев проверили ход строительства и посмотрели, куда вкладываются 60 млн грн налогоплательщиков.

«Этот детский сад - уникальный, ведь он выполняется по проекту, подобного которому нет ни в Украине, ни даже в Европе. Объект спроектирован таким образом, чтобы максимально дать освещения для детей, чтобы не портить им зрение (вероятно будут экономить на электричестве – Ред.). Кроме того, этот проект предусматривает наличие бассейна. Садик будет приспособлен для маломобильных групп детей, - отметил Роман Грищенко. - Ход строительства идет в соответствии с графиками, качеством работ я полностью доволен».

Сейчас уже построили три этажа, забетонировали место под бассейн, разметили площади для подвала и лифтов. До конца года здесь завершат работы по остеклению и монтажу кровли, а внутренними работами, перед этим проложив инженерные сети, планируют заниматься уже в 2021 году, сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

Общая стоимость проекта составляет 60 млн грн, это софинансирование средств местного и государственного бюджетов. В этом году на строительство указанного сада выделено 25 млн грн из государственного бюджета (средства ГФРР) и 5 млн - из местного бюджета.

Депутат Игорь Васильев добавил, что сегодня областная, местные власти и народные депутаты совместно уже делают анализ объектов, которые необходимо построить в следующем году. И рассматривается возможность построения в 12-м микрорайоне Сум школы, которая должна быть не менее современной и качественной, чем детский сад.

Справка

Строительная готовность объекта «Новое строительство детского сада в 12-v микрорайоне по адресу: г. Сумы, ул. Интернационалистов, 35» сейчас составляет 57%. Плановый срок завершения строительных работ - 31 декабря 2021 года.