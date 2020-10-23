На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 30 октября в Сумской области 11508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 270 человек (Сумы - 156, Шостка - 15, Ромны - 1, Ахтырка - 38, Глухов – 10, Липоводолинский р-н – 13, Недригайловский – 14, Ахтырский р-н - 2, Путивльский – 3, Роменский р-н – 8, Сумский р-н – 6, Тростянецкий р-н – 2, Ямпольский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 186 летальных случаев, из них 11 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Шостка - 1, Ахтырка – 1, Белопольский р-н – 4, Бурынский р-н – 1, Путивльский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3848 человек, из них за минувшие сутки - 381 (Сумы - 341, Конотоп - 1, Бурынский р-н – 1, Сумской р-н - 38).