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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:301190

На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 30 октября в Сумской области 11508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 270 человек (Сумы - 156, Шостка - 15, Ромны - 1, Ахтырка - 38, Глухов – 10, Липоводолинский р-н – 13, Недригайловский – 14, Ахтырский р-н - 2, Путивльский – 3, Роменский р-н – 8, Сумский р-н – 6, Тростянецкий р-н – 2, Ямпольский р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 186 летальных случаев, из них 11 - за прошедшие сутки (Сумы - 3, Шостка - 1, Ахтырка – 1, Белопольский р-н – 4, Бурынский р-н – 1, Путивльский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 3848 человек, из них за минувшие сутки - 381 (Сумы - 341, Конотоп - 1, Бурынский р-н – 1, Сумской р-н - 38).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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