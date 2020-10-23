Жителі Сумщини можуть долучитися до написання радіодиктанту національної єдності Ювілейний ХХ Радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 9 листопада о 9:00, про це в ефірі телеканалу UA:ПЕРШИЙ повідомив член правління Суспільного, відповідальний за платформу радіо, і керівник Радіодиктанту Дмитро ХОРКІН.

У День української писемності та мови тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до події по всьому світу. Цьогоріч підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван МАЛКОВИЧ. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса МАСЕНКО. Читатиме диктант відома українська акторка Римма ЗЮБІНА.

Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події, стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти та викладачі навчальних закладів, але щороку диктант розширює межі – у ньому беруть участь представники найрізноманітніших професій, а також відомі спортсмени, актори, бізнесмени та політики. Студію для написання диктанту для гостей облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського, де відомі українці писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Дмитро Хоркін закликав усіх українців консолідуватися навколо своєї мови й писати диктант: «Щороку ми отримуємо двадцять-тридцять тисяч листів із диктантами від наших слухачів і глядачів. Усі навчальні заклади України отримають розсилку із запрошенням узяти участь у диктанті та покроковою інструкцією, як його писати. Представники дипломатичних місій — також часті учасники радіодиктанту. Але ми працюємо для всіх — у кав’ярнях, музеях, театрах, на виробництвах та в офісах — усюди писатимуть Радіодиктант національної єдності».

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку rd@ukr.radio. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться: радіо UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура; телебачення — UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення; інтернет — ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Розкажіть, як ви готуєтеся до диктанту в соцмережах: опублікуйте фото або текст із хештегом #РадіоДиктант2020.

За матеріалами: https://corp.suspilne.media/newsdetails/3103