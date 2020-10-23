Ахтырский суд постановил конфисковать собаку, укусившую женщину Немецкая овчарка укусила человека. Ахтырский суд вынес постановление о штрафе на владельца и конфискации животного.

Происшествие произошло в последний день лета этого года. В постановлении суда сообщается:

«ЛИЦО_1 31.08.2020 в 20.35 ч. в г. Ахтырка Сумской области по ул. Сумская, на стадионе СШ №2 выгуливала собаку потенциально опасной породы «Немецкая овчарка» без намордника, вследствие чего собака укусила ЛИЦО_3 за ногу, причинив ущерб здоровью последней».

«В судебном заседании ЛИЦО_1 признала тот факт, что выгуливала собаку без намордника и отметила, что потерпевшая сама спровоцировала собаку, а именно несколько раз последняя проходила рядом с собакой, таким образом спровоцировала поведение собаки. Потерпевшая отказалась от помощи, хотя она и вызвала «скорую» и готова была оплатить лечение».

Суд наложил административное взыскание в виде штрафа 51 грн с конфискацией животного, пишет Ахтырский городской портал.