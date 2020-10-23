Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:19254

На Сумщині хочуть притягти до відповідальності директорів шкіл, у яких годували дітей нітратними овочами

Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області ініціювало притягнення до відповідальності керівників навчальних та комунальних закладів в яких було виявлено використання овочів з високим вмістом нітратів

На сьогодні є актуальною проблема споживання продуктів харчування з перевищеною нормою нітратів, які є токсичними для організму людини.

Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. В допустимих нормах нітрати є не страшні і необхідні організму людини. Однак, їх споживання в надмірних дозах є шкідливими, так як вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які викликають численні захворювання такі, як: метгемоглобінемію, нітрозоаміни і нітрозоаміди – онкологічні захворювання, вони руйнують нервову і серцево-судинну системи та викликають кисневе голодування. Особливо вразливими є діти, вагітні, хворі на хронічну патологію органів кровотворення, нервової системи, кардіореспіраторної системи.

З метою контролю за дотриманням законодавства про безпечність харчових продуктів та на виконання наказу Держпродспоживслужби Головним управлінням в ході проведення моніторингу було виявлено використання в окремих комунальних закладах овочевої продукції зі значним перевищенням нітратів:

Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради (Сумський район);

КУСОР «Кролевецький будинок інтернат для людей похилого віку та інвалідів» (Кролевецький район);

ДТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» (Кролевецький район).

Враховуючи небезпечність таких харчових продуктів керівникам закладів було надано вищевказані експертні висновки та лист про заборону використання цих продуктів в харчуванні. Крім того, були прийняті та вручені рішення Головного державного інспектора ветеринарної медицини Сумської області про вилучення з обігу зазначених харчових продуктів.

Використання овочів з перевищеним вмістом нітратів в навчальних закладах та будинку-інтернаті свідчить про неналежне виконання їх керівниками своїх посадових обов’язків, що ставить під загрозу здоров’я дітей та підопічних будинку-інтернату.

Разом з тим, законодавством про освіту закріплено відповідальність керівників за діяльність їх закладів освіти, у тому числі і харчування дітей, та в Типовому положенні про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю визначено персональну відповідальність директора за збереження життя та здоров’я підопічних під час їх перебування в інтернаті, дотримання їх прав і запобігання дискримінації щодо них.

Враховуючи зазначене, відділом правого забезпечення Головного управління було підготовлено та направлено до Головного управління Національної поліції в Сумській області повідомлення про вчинення кримінального злочину відповідальними особами вказаних закладів передбаченого ст. 367 КК України (службова недбалість), а також направлено листи до Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації з вимогою вжити заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директорів Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради та ДТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей».

Право

Новости

На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:30
«Газ для людей» от ПриватБанка и «Нафтогаз Украины»
28.10.2020 10:02
В Сумах намечается второй тур выборов мэра
27.10.2020 10:31
Поліція завела кримінальну справу на мера Лебедина
Сегодня 10:23
На Сумщині хочуть притягти до відповідальності директорів шкіл, у яких годували дітей нітратними овочами
Сегодня 10:19
Ахтырский суд постановил конфисковать собаку, укусившую женщину
Сегодня 10:09
Жителі Сумщини можуть долучитися до написання радіодиктанту національної єдності
Сегодня 10:04
Как выглядит новый детсад в 12-м микрорайоне прямо сейчас
Сегодня 09:24
На Сумщине взяли под стражу двух полицейских, пойманных на взятке
Сегодня 09:22
На Сумщине 270 новых случаев коронавируса: 11 летальных
Сегодня 09:06
В Сумах дали 6 лет водителю, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места аварии 1
Сегодня 08:05
Жительницу Шосткинщины, которая пошла в лес за грибами и не вернулась, нашли неживой
Вчера 19:38
view counter

Статьи

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
Вчера 19:35
Обережно, чадний газ!
Вчера 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
Вчера 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона»
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.