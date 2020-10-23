На Сумщині хочуть притягти до відповідальності директорів шкіл, у яких годували дітей нітратними овочами Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області ініціювало притягнення до відповідальності керівників навчальних та комунальних закладів в яких було виявлено використання овочів з високим вмістом нітратів

На сьогодні є актуальною проблема споживання продуктів харчування з перевищеною нормою нітратів, які є токсичними для організму людини.

Нітрати - це солі азотної кислоти, які також називають селітра. Ці солі є частиною багатьох рослин, ґрунту і навіть нашого організму. В допустимих нормах нітрати є не страшні і необхідні організму людини. Однак, їх споживання в надмірних дозах є шкідливими, так як вони починають концентруватися в організмі у великій кількості й тоді перетворюються на нітрити, які викликають численні захворювання такі, як: метгемоглобінемію, нітрозоаміни і нітрозоаміди – онкологічні захворювання, вони руйнують нервову і серцево-судинну системи та викликають кисневе голодування. Особливо вразливими є діти, вагітні, хворі на хронічну патологію органів кровотворення, нервової системи, кардіореспіраторної системи.

З метою контролю за дотриманням законодавства про безпечність харчових продуктів та на виконання наказу Держпродспоживслужби Головним управлінням в ході проведення моніторингу було виявлено використання в окремих комунальних закладах овочевої продукції зі значним перевищенням нітратів:

Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради (Сумський район);

КУСОР «Кролевецький будинок інтернат для людей похилого віку та інвалідів» (Кролевецький район);

ДТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» (Кролевецький район).

Враховуючи небезпечність таких харчових продуктів керівникам закладів було надано вищевказані експертні висновки та лист про заборону використання цих продуктів в харчуванні. Крім того, були прийняті та вручені рішення Головного державного інспектора ветеринарної медицини Сумської області про вилучення з обігу зазначених харчових продуктів.

Використання овочів з перевищеним вмістом нітратів в навчальних закладах та будинку-інтернаті свідчить про неналежне виконання їх керівниками своїх посадових обов’язків, що ставить під загрозу здоров’я дітей та підопічних будинку-інтернату.

Разом з тим, законодавством про освіту закріплено відповідальність керівників за діяльність їх закладів освіти, у тому числі і харчування дітей, та в Типовому положенні про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю визначено персональну відповідальність директора за збереження життя та здоров’я підопічних під час їх перебування в інтернаті, дотримання їх прав і запобігання дискримінації щодо них.

Враховуючи зазначене, відділом правого забезпечення Головного управління було підготовлено та направлено до Головного управління Національної поліції в Сумській області повідомлення про вчинення кримінального злочину відповідальними особами вказаних закладів передбаченого ст. 367 КК України (службова недбалість), а також направлено листи до Департаменту освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації з вимогою вжити заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директорів Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Степанівської селищної ради та ДТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей».