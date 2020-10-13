«Золотой матч» чемпионата Сумщины пройдет в Николаевке

В поединке за «золото» 5 ноября в 13:00 встретятся ФК «Тростянец» и ФК «Нефтяник» из Ахтырки.
Поединок пройдет без болельщиков.
Планируется онлайн трансляция матча, сообщает сайт АФСО.
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