Сумчане голосуют за сортирование мусора

«Проблема с загрязнением нашего города очевидна. Мусоросжигание - это не выход, а люди в нашей стране не знают, как и зачем нужно сортировать мусор. Данная инициатива играет важную для благоустройства нашего города роль в борьбе с замусоренными общественными улицами.
Решение:
1) Обеспечить улице контейнерами для сортировки:
- пластика;
- бумаги;
- стекла;
- батареек;
- пищевых отходов;
- контейнеров для бычки;
- вещей и одежды (которые можно отвозить в детские дома).
2) Разработать проект, который обязывает всех предпринимателей и предприятия (независимо от формы собственности) разместить мусорную урну, соответствующей специализации заведения размера, рядом с главным входом.
Петиция позволит улучшить экологию и качество жизни граждан, а за счет вторсырья улучшить экономику города», - пишет автор петиции Пименов Олег Олегович.
По состоянию на 30 октября петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Проголосовать за петицию можно здесь.