Сумчане голосуют за сортирование мусора На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Условия для обеспечения чистоты и порядка города Сумы».

«Проблема с загрязнением нашего города очевидна. Мусоросжигание - это не выход, а люди в нашей стране не знают, как и зачем нужно сортировать мусор. Данная инициатива играет важную для благоустройства нашего города роль в борьбе с замусоренными общественными улицами.

Решение:

1) Обеспечить улице контейнерами для сортировки:

- пластика;

- бумаги;

- стекла;

- батареек;

- пищевых отходов;

- контейнеров для бычки;

- вещей и одежды (которые можно отвозить в детские дома).

2) Разработать проект, который обязывает всех предпринимателей и предприятия (независимо от формы собственности) разместить мусорную урну, соответствующей специализации заведения размера, рядом с главным входом.

Петиция позволит улучшить экологию и качество жизни граждан, а за счет вторсырья улучшить экономику города», - пишет автор петиции Пименов Олег Олегович.

По состоянию на 30 октября петицию подписали 15 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Проголосовать за петицию можно здесь.