На Сумщине заняты две трети ковидных коек Об этом сегодня, 30 октября, во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

По его словам, сейчас в области стационарно лечатся 430 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, 271 человек с подозрением также в больницах.

Всего в области развернуто 1064 коек, 701 занято. Процент занятости 65,9%.