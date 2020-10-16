В Конотопе следователи объявили подозрении мужчине, который задушил свою жену

О смерти 58-летней конотопчанки в полицию сообщил ее сын. На первый взгляд это был трагический, но простой и понятный факт, поскольку у умершей были проблемы со здоровьем из-за злоупотребления алкоголем. Однако и медиков, и правоохранителей, которые прибыли по сообщению, чтобы, согласно нормативным документам, зафиксировать факт смерти, насторожили ссадины и синяки в районе лица и шеи умершей. Мужчина на все вопросы отвечал, что жена в тот день была изрядно навеселе, много падала, а отсюда синяки и ссадины. Однако правоохранителей такие ответы не удовлетворили, и тело женщины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы.
Подозрения полицейских, о насильственной смерти оказались небесполезными - судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что женщина была задушена. Некоторое время мужчина отрицал свою причастность к ее смерти, но правоохранители собрали достаточно доказательств, подтверждающих его вину, и он признался в содеянном. Он рассказал, что в тот день, после совместного употребления алкогольных напитков, они с женой поссорились. Во время ссоры он схватил ее за шею и сильно сдавил, а затем толкнул на кровать и пошел спать в другую комнату.
«Следователи уже сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство», - комментирует Александр Васильченко, временно исполняющий обязанности начальника Конотопского отдела полиции. - За содеянное злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения».
Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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