В сумских школах продолжится дистанционное обучение

Управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования города в первую неделю после каникул осуществлять образовательный процесс для всех классов дистанционно.
Соответствующее решение аргументируют тем, что, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Сумы относятся к «красной» зоне, предусматривающей ряд дополнительных ограничений, в частности по организации образовательного процесса.
В связи с этим управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования в период со 2 по 6 ноября организовать образовательный процесс для всех классов дистанционно.
Данное предложение не касается специальных школ, учебно-реабилитационных центров, а таких заведений в Сумах три (Специальная школа, специальная начальная школа № 31, УВК № 34) при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учащихся (воспитанников).
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