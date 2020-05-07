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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:182002

В сумских школах продолжится дистанционное обучение

Управление образования и науки рекомендует временно продолжить дистанционное обучение.

Управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования города в первую неделю после каникул осуществлять образовательный процесс для всех классов дистанционно.

Соответствующее решение аргументируют тем, что, согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Сумы относятся к «красной» зоне, предусматривающей ряд дополнительных ограничений, в частности по организации образовательного процесса.

В связи с этим управление образования и науки рекомендует руководителям заведений общего среднего образования в период со 2 по 6 ноября организовать образовательный процесс для всех классов дистанционно.

Данное предложение не касается специальных школ, учебно-реабилитационных центров, а таких заведений в Сумах три (Специальная школа, специальная начальная школа № 31, УВК № 34) при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учащихся (воспитанников).

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