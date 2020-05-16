На Сумщине полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении В Шостке злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у мужчины серебряную цепочку, деньги, мобильный телефон и личные документы.

На линию «102» позвонил 35-летний житель Шостки и сообщил, что на территории заброшенного детского садика на него напал знакомый. Последний, угрожая ножом, отобрал у мужчины мобильный телефон, 50 гривен, серебряную цепочку и паспорт с идентификационным кодом.

Прибыв по указанному адресу, полицейские подробно опросили потерпевшего и сразу начали поиск злоумышленника.

«Наши сотрудники быстро установили местонахождение подозреваемого, - рассказывает Сергей Забозлаев, начальник Шосткинского отдела полиции. - Мужчину задержали и доставили в отдел, где он признался в содеянном».

Подозреваемому 40 лет, он имеет судимость. По его словам, отобранное у знакомого хотел продать, а деньги потратить на собственные нужды.

Полицейские изъяли дома у злоумышленника вещи пострадавшего и вернули их владельцу.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Сам же подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.