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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Украине стало больших «красных» зон, на Сумщине все по-прежнему

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 и рассмотрела вопрос об ограничениях в регионах с «красным» уровнем.

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 30 октября, обновлены уровни эпидемической опасности распространения COVID-19.

Также с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений на территориях, где установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, установлены ограничения по перечню, определяемому постановлением Кабинета Министров № 641 «Об установлении карантина и внедрение усиленных противоэпидемических мероприятий на территории со значительным распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2».

Новое распределение вступит в силу с 00:00 часов 2 ноября 2020 г.

«Красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен с ограничениями, предусмотренными пунктом 15 вышеупомянутого постановления Кабинета Министров Украины № 641 в:

Сумской области - в городах Сумы, Лебедин и в Сумском районе со следующими ограничениями:

- посещение учебных заведений соискателями образования, кроме учеников (воспитанников) специальных школ, учебно-реабилитационных центров при условии соблюдения в них соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля состояния здоровья учеников (воспитанников);

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере культуры, кроме посетителей «автоконцертов»;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.);

- прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

- прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения, кроме:

- торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом;

- банковской и страховой деятельности, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи;

- торговой деятельности и деятельности по предоставлению услуг общественного питания с адресной доставки заказов;

- посещение получателями социальных или реабилитационных услуг учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования.

Оранжевый уровень устанавливается во всех остальных районах и городах области.

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