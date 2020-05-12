В Сумах проверили Харьковскую на доступность (видео) Выводы неутешительные.

Inclusion Sumy проверила на доступность тротуары и переходы на ул. Харьковская.

«Вот так выглядит доступность улице Харьковская для маломобильных групп граждан. Наша мониторинговая группа смогла преодолеть значительное количество переходов и «понижений» только благодаря хорошей физической подготовке. Также приходится констатировать полное отсутствие тактильных средств для ориентирования лиц с нарушением зрения. Есть одно озвученное перекрестка. Что доступно на одной из центральных улиц Сум, а что нет - смотрите в нашем видео», - говорится в сообщении на Фейсбуке.