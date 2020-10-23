"Сумиобленерго" розширило можливості для передачі показів лічильників Розподільна компанія розширила перелік стаціонарних телефонів для передачі показів лічильника електроенергії в автоматичному тоновому режимі. Тепер таку нагоду мають і жителі більш віддалених від обласного центру районів.

Тож, передати покази вашого приладу обліку електроенергії можна, скориставшись місцевим стаціонарним номером телефону для прийому показів у тоновому режимі (IVR), натиснувши для переходу в тоновий режим *: 65 92 22 – для споживачів м. Суми та Сумського району; 4 63 51 – для споживачів Охтирського та Великописарівського районів; 6 93 57 – для споживачів Тростянецького району; 2 16 41 – для споживачів Буринського району; 7 11 82 – для споживачів Середино-Будського району; 7 18 48 – для споживачів Краснопільського району; 2 12 82 – для споживачів Ямпільського району; 6 63 27 – для споживачів Конотопського району; 5 14 69 – для споживачів Роменського району; 5 15 70 – для споживачів Липоводолинського району; 9 14 05 – для споживачів Кролевецького району. Також для вас доступні інші способи передачі показників лічильника. Переглянути їх можна тут.