"Сумиобленерго" розширило можливості для передачі показів лічильників

Тож, передати покази вашого приладу обліку електроенергії можна, скориставшись місцевим стаціонарним номером телефону для прийому показів у тоновому режимі (IVR), натиснувши для переходу в тоновий режим *:
65 92 22 – для споживачів м. Суми та Сумського району;
4 63 51 – для споживачів Охтирського та Великописарівського районів;
6 93 57 – для споживачів Тростянецького району;
2 16 41 – для споживачів Буринського району;
7 11 82 – для споживачів Середино-Будського району;
7 18 48 – для споживачів Краснопільського району;
2 12 82 – для споживачів Ямпільського району;
6 63 27 – для споживачів Конотопського району;
5 14 69 – для споживачів Роменського району;
5 15 70 – для споживачів Липоводолинського району;
9 14 05 – для споживачів Кролевецького району.
Також для вас доступні інші способи передачі показників лічильника. Переглянути їх можна тут.