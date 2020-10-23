В Россию не донесли европейские «санкционные» товары 29 октября пограничный патруль Сумского отряда во время проверки госграницы в районе населенного пункта Поповка обнаружил подозрительные пакеты.

У заградительного забора, в нескольких метрах от границы, военнослужащие нашли 7 головок сыра с маркировкой «Old Amsterdam», «De Rotterdamsche Oude» и «Prima Donna» (производства Нидерландов). Выдержка таких сортов сыра, если он является оригинальным, составляет от 1,5 до 3 лет, а розничная цена достигает нескольких сотен гривен за килограмм.

Вероятно, спрос на найденный пограничниками товар в России высок. Напомним, что помимо внешних ограничений на ввоз определенных товаров страна-агрессор ввела свои «контрмеры», в рамках которых санкционные продукты, в том числе сыры, демонстративно уничтожали.

Сейчас найденные семь десятикилограммовых головок сыра установленным порядком передали в налоговую службу. Продолжаются мероприятия по установлению круга лиц, которые могут быть причастны к совершению указанного противоправной деятельности.