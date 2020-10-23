В Сумах задержали заказчика наркотиков На одной из улиц города Сумы внимание участковых офицеров Сумской полиции привлек мужчина, который долго ходил на одном месте, якобы что-то ища.

А уже через несколько минут они увидели, как незнакомец подбирает подозрительные пакеты с земли и кладет их в карман. Когда же работники полиции подошли к нему и поинтересовались о содержании пакетов, злоумышленник сразу признался, что это наркотические средства. Он рассказал, что заказал их через Интернет, а отправив деньги за товар - получил сообщение о месте нахождения «закладки». Работники полиции изъяли у 36-летнего местного жителя 5 граммов марихуаны и 2,5 грамма психотропного вещества Альфа-PVP.

Все обнаруженное работники полиции изъяли и направили на экспертизу, а по факту открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.