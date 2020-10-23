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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:081737

В «Романтике» открыли зал для браков и провели первую свадебную церемонию

В Сумах, в МЦ «Романтика» открыли зал для проведения торжественных свадебных церемоний.

Первую пару влюбленных, которые вступили в брак в новом зале Молодежного центра, приветствовал мэр Сум Александр Лысенко. Он выразил убеждение, что новый зал для свадеб по достоинству оценят и молодые и гости, ведь при реконструкции молодежного центра было учтено, чтобы молодые люди могли вступить в брак в современном и красивом помещении.

Как отметила начальник Северо-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции города Сумы Ирина Свистун, свадебные церемонии в зале МЦ «Романтика» планируют проводить каждую пятницу и субботу в зависимости от количества желающих.

Она также отметила, что в дальнейшем по предварительной договоренности с городским советом, если будет желание молодоженов, брак заключать в рамках проекта «Брак за сутки» в большом зале торжеств на втором этаже Молодежного центра.

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