На скамье подсудимых оказался сумчанин, который ударил ножом собутыльника Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 51-летнего сумчанина, который ударил ножом своего товарища.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Установлено, что 31 августа 2020 года в с. Кияница Сумского района двое знакомых во дворе частного дома распивали спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединилась женщина. Через некоторое время между мужчинами началась словесная перепелка, во время которого потерпевший достал нож. Уже через несколько секунд подозреваемый ударил этим ножом оппонента в область сердца. С места происшествия мужчина скрылся, 36-летнего пострадавшего госпитализировали. Он получил тяжкие телесные повреждения и долгое время находился на лечении.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, которое было опасным для жизни в момент причинения) УК Украины. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.