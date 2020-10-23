В Сумах в госпитале для ветеранов за неделю заняты уже все ковидные койки Об этом во время брифинга сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«С понедельника в области начал работу с больными коронавирусной инфекцией Сумской областной госпиталь инвалидов войны, который сегодня перепрофилирован, - отметил Сергей Бутенко. - Пользуясь случаем, я хочу обратиться к участникам боевых действий, ветеранам войны, которые проходили плановое постоянное лечение в госпитале, и призвать их не волноваться. Город Сумы остается сейчас в «красной» зоне, и плановая госпитализация временно не производится. Поэтому госпиталь фактически был без пациентов».

Начальник областного управления здравоохранения подчеркнул, что участники боевых действий при необходимости будут лечиться или в областном диспансере радиационной защиты, или в других, так сказать, «зеленых» учреждениях.

На сегодня в госпитале находится 52 человека, больных коронавирусной инфекцией, 46 из них – жители г. Сумы. Шесть человек находится в реанимации.

«Открытие этого госпиталя для лечения больных COVID-19 и было сделано для того, чтобы разгрузить учреждения здравоохранения города Сумы. Хотя это и областной заведение, но мы сделали все возможное, чтобы жители Сум, которых болеет в области больше всего, имели возможность для госпитализации», - рассказал Сергей Бутенко.

По его словам, в госпитале будет задействовано 170 коек под больных коронавирусом. Сейчас развернуто 50.