В Сумах избрана директор нового коммунального учреждения Конкурсная комиссия на замещение вакантной должности директора Центра профессионального развития педагогических работников Сумского городского совета избрала руководителя.

По результатам конкурсного отбора победителем определено Викторию Закорко.

На основании заключения конкурсной комиссии начальник управления образования и науки будет принимать решение о назначении победителя конкурсного отбора на должность директора путем заключения трудового договора (контракта) с соблюдением требований законодательства о труде сроком на два года.

Напомним, Центр профессионального развития педагогических работников Сумского городского работы создан решением городского совета от 23 сентября 2020 года. Коммунальное учреждение призвано способствовать профессиональному развитию педагогов учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного образования, инклюзивно-ресурсных и межшкольных ресурсных центров, оказывать специализированную психолого-педагогическую поддержку педагогам.

Центр работает по адресу: ул. Ивана Сирко, 2А.

Больше информации о нем можно найти по этой ссылке.