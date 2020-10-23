В Сумах эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом превышен в 2,3 раза Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации призвал жителей Сумщины вовремя проходить вакцинацию.

«В связи с коронавирусной болезнью мы меньше говорим об обычных ОРВИ и гриппе, сезонность которых никто не отменял, - отметил Сергей Бутенко. - И уже сегодня в области 5742 человек, имеющие диагноз острого респираторного вирусного заболевания или гриппа. Из них 2079 человек или 36,2% - дети. В стационарах лечатся 124 человека, что составляет 2,1% от всех больных».

В городе Сумы уже зафиксировано в 2,3 раза превышение эпидпорога по этим заболеваниям.

По словам начальника управления здравоохранения, сегодня группы риска людей, подлежащие обязательным прививкам против ОРВИ и гриппа, это медицинские работники, педагоги, военнослужащие, работники социальной защиты.

«Я призываю всех жителей Сумщины прививаться. Ведь грипп имеет те же осложнения, которые в некоторых случаях не лучше, чем коронавирусная болезнь, - отметил начальник управления здравоохранения. - Также хочу отметить, чтобы родители ответственно относились к плановому календарю прививок детей. На сегодня область на 100% обеспечена вакцинами для плановых прививок детей. И пусть родители не пугает ситуация с COVID-19, плановый календарь прививок должен выполняться».