На Сумщине продолжается работа по обеспечению медучреждений кислородом для лечения больных COVID-19 По словам начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Сергея Бутенко, сегодня в 7 учреждениях области проводятся работы по установке кислородных сетей.

«Правительством и облгосадминистрацией поставлена задача довести до 80% обеспеченность кислородом коечного фонда, выделенного под COVID-19, - отметил Сергей Бутенко во время брифинга. - Сегодня в связи с тем, что мы увеличиваем количество коек и новых заведений, у нас показатель не дотягивает до этого уровня, но область получила 15,9 млн грн специальной субвенции из госбюджета. 15 учреждений, оказывающих помощь больным коронавирусом, подали свои предложения, в 7 учреждениях уже изготовлены проекты и проводятся работы по установке кислородных сетей».

Кроме того, по его словам, Сумской областной госпиталь ветеранов войны определен, как учреждение, которое сможет закупить кислородные концентраторы и передать их медучреждениям районов и города Сумы. Но для этого должны оперативно пройти сессии - областная, районные и местные - чтобы передача этого оборудования состоялась должным образом.

«Сейчас областной госпиталь уже закупил 25 концентраторов высокого давления кислорода на четыре выхода (фактически 1 концентратор может быть применен в палате с четырьмя пациентами). 10 таких аппаратов остается в госпитале, 10 разделили на областную инфекционную больницу и 5 - остаются в резерве», - рассказал Сергей Бутенко.