В центре города сумчанину в драке разбили голову В Сумах полиция устанавливает обстоятельства получения мужчиной тяжелых телесных повреждений.

В полицию поступило телефонное сообщение о том, что возле одного из домов по улице Кузнечной обнаружен мужчина с телесными повреждениями. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что несколькими минутами ранее здесь произошла драка, во время которой один из мужчин жестоко избил другого. Потерпевшего, 40-летнего сумчанина, с тяжелой травмой головы, бригадой «скорой» доставили в больницу. В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия предварительно установлено, что ранее пострадавший договорился с 44-летним своим знакомым о проведении ремонтных работ в его квартире. Работу тот выполнил, а вот деньги за нее от своего старшего знакомого получил не полностью. Когда же пришел к своему «работодателю» за остальным, тот не захотел доплатить 650 гривен, потому что ему «не понравился результат» и избил своего приятеля-рабочего так, что тот оказался на больничной койке. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.