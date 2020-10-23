В Сумах пожарные ликвидировали возгорание мусорного бака 29 октября в 19:59, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании мусорного бака по ул. Даниила Галицкого в г. Сумы.

О пожаре сообщила случайная прохожая. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачен пластиковый бак для мусора, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на другие контейнеры и автомобили припаркованные рядом. В 20:08 возгорание локализовали, а в 20:15 - потратив на тушение полтонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.