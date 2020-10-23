На Сумщине за убийство дали 8 лет 25-летнего молодого человека приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомой.

Краснопольским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 25-летнего парня, который задушил свою 58-летнюю знакомую.

Событие произошло в с. Мирополье Краснопольского района 23 июля 2018 года. Обвиняемый вместе с потерпевшей употребляли спиртные напитки. Во время застолья женщина разбила мобильный телефон парня. Его это настолько возмутило, что он схватил потерпевшую за шею руками и начал сжимать. Успокоился молодой только тогда, когда женщина не подавала признаков жизни. Осознав, что натворил, он сам позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

По приговору суда обвиняемый признан виновным в умышленном убийстве и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы (ч. 1 ст. 115 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.